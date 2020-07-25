الدفاع المدني السعودي يكشف عن خطته لتأمين موسم الحج

اكدت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج عن إستعدادها التام وجهوزيتها لإستقبال مسم الحج خلال هذا العام الإستثنائي والذي يشهد إجتياحا لفيروس كورونا المستجد حيث بيًنت أن قواتها ستعمل متابعة إشتراطات السلامة في المشاعر المقدسة ومقرات الجهات العامة علي خدمة ضيوف بيت الله الحرام.





وأوضحت قيادة قوات الدفاع المدني في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه وبالتنسيق مع الجانب الوقائي ستعمل علي التأكد من توفر جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بسلامة وحماية الحجاج قبيل وصولهم الي الأماكن المقدسة.





كما شددت القيادة الخاصة بالدفاع المدني ان قواتها تعمل منذ اللحظات الأولي علي توفير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالحماية من الحرائق وإزالة كافة المسببات الخطرة التي قد تؤدي إلي إشتعال النيران في أماكن تجمع الحجيج .





وكشفت قيادة الدفاع المدني عن مشاركة فـرق الـدراجـات الـناریـة فـي تـنفیذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة ، ومـتابـعة سـلامـة تجھـیزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطـفاء فـیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربـائـیة ومـخارج الـطوارئ.





كما أعلنت عن إمدادها لفـرق الـدراجـات الـناریـة بـوسـائـل الإطـفاء المختلفة ، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا للقضاء علي أي خطر في مهده.