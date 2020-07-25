أوقاف كفر الشيخ وبورسعيد تحققان رقما قياسيا في مبيعات صكوك الأضاحي

حققت مديريتا أوقاف كفر الشيخ وبورسعيد رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف في العام السابق ، وقد تم تمييز مكانهما في الجدول بنجمة.





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بالمديريتين ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.





فى سياق متصل، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الأصل في الأضحية أنها لله (عز وجل) لا يجوز بيع أي شيء منها لا اللحم ولا الجلد ولا أي شيء ، كما لا يجوز إعطاء الجلد للجزار على سبيل أجرة الذبح أو جزء منها ، فصاحب الأضحية إما أن ينتفع بجلد الأضحية وإما أن يهديه أو يتصدق به.



