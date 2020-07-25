بدون شكاوى.. تعليم دمياط: 11366 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية

صرح عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، بأن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تابعت لحظة بلحظة دخول طلاب الدبلومات إلى اللجان وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأشار إلى أن محافظ دمياط أشادت بالإجراءات الاحترازية التى اتبعت اليوم مع الطلاب خلال امتحان شهادة الدبلومات الفنية النظرية.





وأضاف أن أول أيام امتحان شهادة الدبلومات الفنية النظرية نظام الثلاث والخمس سنوات، شهدت اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ـحيث ادى اليوم 11 ألفا و366 طالبا وطالبة بالشعب الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية والتعليم المزدوج، امتحان اللغة العربية، في 48 لجنة على مستوى المحافظة.





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وأضاف "عثمان" أن غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات والانتهاء من دخول الطلاب للجان لأداء الامتحان بعد فتح المظاريف ولم تتلق غرفة الشكاوى أى شكوى من الطلاب بشأن الامتحان.