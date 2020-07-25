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رياضة

نجم الإسماعيلي ردًا على فاروق جعفر: حققنا بطولة أفريقيا بـ 13 لاعباً فقط

السبت 25/يوليه/2020 - 04:12 م
علي ابوجريشه
علي ابوجريشه
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عبدالله هشام
أكد علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي أن الدراويش حصلوا على بطولة أفريقية واحدة فقط بتواجد 13 لاعبًا وفي ظل ظروف صعبة للغاية تتعلق بتوقف مباريات الدورى ولعب المباريات خارج المحافظة . 

وأضاف أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": البطولة الوحيدة التى حققها الإسماعيلي علي المستوي الأفريقي سجّل فيها أكثر من 22 هدفًا وهذا لم يحققه أى فريق مصري رغم أننا لعبنا من دور الـ 64 . 

وأشار إلى أن الاسماعيلي في سنة 2003 لم يحصل علي بطولة أفريقيا وخسرها علي ملعبه أمام فريق أنيمبا النيجيري، متسائلاً: "كيف تكون هناك مجاملة لنا وتم إلغاء مباراة العودة وحرم الإسماعيلي من المشاركة في بطولات أفريقيا لثلاث سنوات".

وأوضح أنه في بطولة كأس العالم 90 منتخب مصر يستحق التأهل بكل جدارة ولعب مباراة قوية أمام الجزائر وحقق نقطتين بأداء قوي خلال البطولة العالمية وتعادل أمام هولندا . 

وأشار إلى أن البطولة الوحيدة التى حققها الإسماعيلي بطولة 69 بعد تسجيل 22 هدفًا، مؤكدًا أن تصريحات فاروق جعفر عن المجاملة غير موفقة ومشوار كرة القدم في العالم يحدث فيه أخطاء من الحكام وحتي في بطولة كأس العالم مارادونا سجل هدف فوز للأرجنتين بيديه. 

واختتم نجم نادي الإسماعيلي حديثه: رشوة الحكام كلام كبير وخطير ولم يحدث من الإسماعيلي والدليل حرمانه من المشاركة في بطولة أفريقيا لمدة ثلاث سنوات والنهائي كان علي ملعبه في الإسماعيلية.
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