عودة للوراء.. بدء سريان قرار منع الحركة في عمان بسبب كورونا

أعلنت الحكومة العمانية عن بدء سريان الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية.





جاء ذلك بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة ونظرا لزيادة أعداد المصابين بالمرض، وللحد من انتشاره حماية لأفراد المجتمع ودعما للقطاع الصحي.





كما قررت اللجنة بدء الإغلاق التام بين محافظات السلطنة منذ تمام الساعة السابعة بتوقيت سلطنة عمان من مساء اليوم السبت 20 يوليو بالإضافة الي منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا حتى يوم السبت 8 أغسطس القادم .





وشددت اللجنة في قراراتها علي انه لن يكون هناك أي استثناء للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة حيث ستتولي وحدات من الجيش السلطاني العماني ووحدات من شرطة عمان السلطانية تنفيذ قرار منع الحركة من خلال الإشراف على نقاط الأحكام الإغلاق التام.





وأوضحت اللجنة ان قرار الإغلاق التام يعني غلق جميع نقاط العبور بين المحافظات ويشمل ذلك الطرق الرئيسية والفرعية.





ونص القرار أيضا قائلا : لا استثناء إلا لمركبات الطوارئ بأنواعها، والمركبات العمليات وتلك المعنية بتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة التابعة لكل من شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة.





وقالت اللجنة " كل من يحاول إبراز الأعذار للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة وهو لا يملك ذلك فإن فعله يعد مخالفة وتعطيل للأعمال والإجراءات"





كما شددت اللجنة علي ضرورة التعاون والالتزام والذي يعد واجبا وطنيا على الجميع.