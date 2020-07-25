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منوعات

مريض فيروس كورونا يغتصب مراهقة داخل حجر صحي في الهند .. تفاصيل

السبت 25/يوليه/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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احمد شريف

تعرضت فتاة هندية في سن المراهقة للاغتصاب من قبل مريض بفيروس كورونا ، بينما كان صديق المهاجم المزعوم، يقف؛ لحمايته وحراسته، حسبما زعم.



وفقًا لصحيفة ديلي ستار، فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 14 سنة، تعرضت للاعتداء  الجنسي داخل دورة مياه في أكبر مركز للحجر الصحي في الهند.




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الصحيفة أشارت إلى أنه تم اتهام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بالاغتصاب، وألقي القبض عليه من قبل الشرطة ، بينما تم القبض أيضًا على صديقه ، الذي يزعم أنه قام بتصوير الواقعة.



وكان الثلاثة محتجزين في مركز لعلاج مرضى فيروس كورونا  في دلهي، مع أكثر من 10.000 شخص بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي المميت، ويعتقد أن كل منهم لديه أعراض خفيفة.



وقال بارفيندر سينج، أحد كبار ضباط الشرطة، لصحيفة إنديان إكسبريس: "تم القبض على المتهمين وإرسالهم إلى الحجز القضائي، لكنهم سيبقون في رعاية مؤسسية؛ حتى يتعافوا من الإصابة".

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