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فن

حفل لـ وائل الفشني في دار الأوبرا.. غدا

السبت 25/يوليه/2020 - 06:45 م
وائل الفشنى
وائل الفشنى
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نبيل العدوى
يقف المطرب وائل الفشني، غدا، على خشبة مسرح النافورة  بدار الاوبرا المصرية ويحيي حفل غنائى يقدم من خلاله بعض الاغانى الصوفية وأغانيه المتعددة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها  "ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا) وغيرها.

من ناحية أخرى طرح وائل الفشنى مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أنا جايلك"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وهندسة صوت أمير ناثان.

كما يشارك بالغناء في فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.


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