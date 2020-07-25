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برلمان

«عمليات الوفد» تؤكد التزام مرشحيها بضوابط الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية

السبت 25/يوليه/2020 - 07:23 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
أكدت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد، الإلتزام الكامل لمرشحي الحزب بالضوابط والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات خلال فترة الدعاية الإنتخابية لمجلس الشيوخ.

وقالت الغرفة في بيانًا لها، إنه طبقًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب،  فإن مرشحى "بيت الآمة" سواء ضمن القائمة الموحدة أو المرشحين على المقاعد الفردية، ملتزمون بشكل كامل بقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات الخاصة بضوابط الدعاية الإنتخابية.

ويأتي ذلك في إطار التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم إقامة أي تجمعات أو لقاءات قد تزيد من فرص انتقال العدوى بفيروس كورونا، واستمرار دعم الحزب للدولة المصرية في اجتياز هذا المرض.

وأضافت غرفة العمليات، أن رئيس الحزب، أوضح أن مرشحي الوفد يعتمدون بشكل كبير في الدعاية الإنتخابية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام كافة وسائل الإعلام الحديثة، والتي تستهدف التواصل مع الناخبين والترويج للبرامج الإنتخابية للمرشحين وإمدادهم بكافة المعلومات عن كل مرشح عن الحزب في محافظته حتى يكون هناك مزيد من الوعي لدى الناخبين بمرشحي بيت الأمة.

وكشفت الغرفة الإعلامية للوفد، عن التواصل المستمر على مدار الساعة بين رئيس الحزب والمرشحين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم، وإزالة أي من المعوقات التي قد تواجههم خلال العملية الإنتخابية.

وتعمل الغرفة الإعلامية لحزب الوفد، على تقديم كافة المعلومات والخدمات الإعلامية للمرشحين وتزويدهم بكافة أشكال الدعم الإلكتروني وتسهيل عملية تواصلهم مع الناخبين لعرض برامجهم الإنتخابية والاستماع لشكاوى واحتياجات المواطنين في آن واحد، بما يدعم الأهداف الأساسية لحزب الوفد وهو التواصل مع المواطنين والتعبير عن متطلباتهم واحتياجاتهم.
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