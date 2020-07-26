أخبار الرياضة .. رد فعل رموز الكرة على فاروق جعفر .. حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك.. والإعلان عن أول صفقة لـ ليفربول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.









كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك.









يقترب نادي ليفربول من إعلان ضمه أولى صفقاته في سوق انتقالات الصيفية المقبل، بحسب تقرير صحفي، إذ تفصله خطوة واحدة فقط.









رد أحمد بلال نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق بشأن مجاملة الحكام الأفارقة لـ منتخب 90 والأندية المصرية في البطولات الأفريقية.









بدأت قناة النادي الأهلي، العد التنازلي لافتتاحها ، بعد التطوير الذي عكفت عليه شركة لايف ، التابعة لمجموعة استادات القابضة ، والمسؤولة عن عملية التطوير بالقناة ، بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام ، وإدارة النادي الأهلي.







