AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة .. رد فعل رموز الكرة على فاروق جعفر .. حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك.. والإعلان عن أول صفقة لـ ليفربول

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:23 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية. 


كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك.


يقترب نادي ليفربول من إعلان ضمه أولى صفقاته في سوق انتقالات الصيفية المقبل، بحسب تقرير صحفي، إذ تفصله خطوة واحدة فقط.


رد أحمد بلال نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق بشأن مجاملة الحكام الأفارقة لـ منتخب 90 والأندية المصرية في البطولات الأفريقية.


بدأت قناة النادي الأهلي، العد التنازلي لافتتاحها، بعد التطوير الذي عكفت عليه شركة لايف، التابعة لمجموعة استادات القابضة، والمسؤولة عن عملية التطوير بالقناة، بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام، وإدارة النادي الأهلي.


شارك الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مجموعة من الصور، رفقة عائلته، مع الألقاب التي حققها في النادي الإنجليزي داخل ملعب "الأنفيلد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف.. شوبير يرد على تصريحات فاروق جعفر بسبب الحكام.. وكيله: حسام غالي رئيسًا للأهلي يوما ما

شطة يرد بقوة على فاروق جعفر عن مجاملة منتخب 90 فى الوصول لكأس العالم

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

فتحي مبروك يرد بـ الدلائل على عدم صحة حديث فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام الأفارفة

ترشيحاتنا

مصطفى خاطر يشارك متابعيه بصور من إجازته الصيفية

رضا عبدالعال: تصريحات فاروق جعفر ليس لها علاقة بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن.. فيديو

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

أخبار الرياضة .. رد فعل رموز الكرة على فاروق جعفر .. حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك.. والإعلان عن أول صفقة لـ ليفربول

بعد طرحها.. شروط الحصول على 2351 قطعة أرض بالإسكان المميز والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة

البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس

AdvertisementS

ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

محامى صالح جمعة يحسم جدل توقيعه لـ الزمالك.. تفاصيل

غير موفقة.. أحمد حسن يفتح النار على تصريحات فاروق جعفر

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط.. فيديو

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

رضا عبدالعال: تصريحات فاروق جعفر ليس لها علاقة بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور