بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

رد عبدالمنعم شطة رئيس اكاديمية النادي الأهلي ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " السابق على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك على مجامله الحكام لـ الاندية المصرية في البطولات الافريقية .













وأكد شطة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاهلي طوال تاريخه لم يحقق اي فوز او بطولة عن طريق الحكام مشددا ان تلك التصريحات لا اساس لها من الصحة













روي موقفا حدث اثناء رئاسة صالح سليم لـ النادي الاهلي خلال خوض الفريق لـ بطولة افريقية ان احد الاشخاص عرض على سليم عقد جلسه مع حكم المباراة لتسهيلها للمارد الاحمر ولكن المايسترو رفض الامر تماما وثار للغاية.













وتابع أن رؤساء الاهلي عقب ذلك جميعهم كانوا يرفضون تماما الحديث مع حكام مباريات الفريق مشددا على ان الاهلي و الاسماعيلي لم يقدموا على هذا الفعل طوال تاريخهم .













وأكمل أن الاتحاد الافريقي منذ فترة طويله قرر تحمل نفقات الحكام حتى لا يكون هناك اي تعامل بين النادي والحكام مشددا على انه من الممكن ان يكون هناك حكم ام اثنين يقومان يهذا الامر ولكنه ليس شيئا عاديا .













سبق أن أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، أن الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمانينيات من الحكام الأفارقة في مصر.





















وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.













وأضاف، أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفيد من أخطاء التحكيم.













وكشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينيات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".