فاروق جعفر: الحكام كانوا يجاملون الأندية المصرية ببطولات أفريقيا.. فيديو

أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، أن الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمنينات من الحكام الأفارقة في مصر.





وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال فترة الثمنيات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.





وأضاف، أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفاد من أخطاء التحكيم.





وكشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".

وتابع "هذا الأمر لم يحدث فقط مع الزمالك، بل مع جميع الأندية المصرية التي خاضت بطولات قارية، وكنت أحضر هذه الجلسات بوصفي قائد الزمالك، وكانت هناك تسهيلات وترضيات للحكام، مقابل إقامتهم في فنادق مميزة، وتوفير سيارات فارهة، لإجراء بعض الرحلات الداخلية، بجانب زيادة مصروف الجيب".





وأتم: :" نادي الإسماعيلي ايضا استفاد من الاخطاء التحكيمية في بطولة افريقيا عام 1970، بعدما قام علي أبو جريشة بالحصول على الكرة بيده".



