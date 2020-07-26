أستاذ بالأزهر: هناك قصائد فقدت من أحمد شوقي.. وحافظ إبراهيم رفض منحه لقب أمير الشعراء

قال الدكتور أحمد ربيع، أستاذ ووكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، إنه لولا وجود المتنبي، لكان أحمد شوقى شاعر الشعراء، دون منازع، مشيرا إلى أن شوقى من الأدباء الذين برعوا وشغل الناس بشعره، لأنه لم يقتصر على غرض واحد فكتب فى المدائح وفى الغزل.





وأضاف "ربيع" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن أحمد شوقى كان من الشعراء الكلاسيكيين المحافظين، وكان يتنافس مع الشاعر حافظ إبراهيم، وكان النقاد يتجادلون حول الأفضل بينهم، وفى النهاية أقيم احتفالية كبيرة لاختيار أحمد شوقى أميرا للشعراء، ورغم رفض حافظ إبراهيم فى البداية هذا الإعلان، إلا أنه ذهب للاحتفالية وامتدح شوقى قائلا: " أمير القوافي قد أتيت مبايعًا وهذي وفود الشرق قد بايعت معي".



