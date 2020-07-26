قنابلي مؤثرة.. أحمد عيد عبدالملك يكذب شوبير بشأن شطب عضويته من الزمالك

نفى أحمد عيدعبدالملك، لاعب الزمالك السابق، تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.
وقال أحمد عيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلًا من اذاعة شائعات".
وواصل:" الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد".
وأضاف: "شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور معه".
وأنهى تصريحاته ساخرًا:" أنا رميت قنابل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي مأثرة".