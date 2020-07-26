قنابلي مؤثرة.. أحمد عيد عبدالملك يكذب شوبير بشأن شطب عضويته من الزمالك

نفى أحمد عيدعبدالملك، لاعب الزمالك السابق، تصريحات الإعلامي ‏أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.‏









وقال أحمد عيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو ‏التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلًا من ‏اذاعة شائعات".‏









وواصل:" الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه ‏في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد".‏









وأضاف: "شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور ‏معه".‏









وأنهى تصريحاته ساخرًا:" أنا رميت قنابل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي ‏مأثرة".‏