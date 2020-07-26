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رياضة

قنابلي مؤثرة.. أحمد عيد عبدالملك يكذب شوبير بشأن شطب عضويته من الزمالك

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:02 ص
أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك
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حسام الحارتي
نفى أحمد عيدعبدالملك، لاعب الزمالك السابق، تصريحات الإعلامي ‏أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.‏


وقال أحمد عيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو ‏التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلًا من ‏اذاعة شائعات".‏


وواصل:" الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه ‏في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد".‏


وأضاف: "شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور ‏معه".‏


وأنهى تصريحاته ساخرًا:" أنا رميت قنابل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي ‏مأثرة".‏
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