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رياضة

خصص برنامجه لـ الأهلي.. هجوم ناري من أحمد عيد عبد الملك على شوبير

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:46 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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عمرو ابوبكر
أبدى أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، استياءه الشديد، من ‏تخصيص الإعلامي أحمد شوبير برنامجه للنيل من النادي الأبيض ‏وإنصاف الأهلي، على حد وصفه.‏

وقال عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "شوبير خصص برنامجه للنادي الأهلي، ‏على الرغم من أنه متواجد في قناة عامة محايدة وليست قناة فئوية".‏

وواصل: "شوبير شكك في إصابة عواد بفيروس كورونا وأثار ‏الجميع ضد الزمالك".‏

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن لا يوجد أزمة في انتماء شوبير للأهلي ولكن ‏لا يصح أن يكون انتماؤه على حساب الزمالك والزج باسمه دائمًا في ‏الأزمات.
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