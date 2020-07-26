خصص برنامجه لـ الأهلي.. هجوم ناري من أحمد عيد عبد الملك على شوبير

أبدى أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، استياءه الشديد، من تخصيص الإعلامي أحمد شوبير برنامجه للنيل من النادي الأبيض وإنصاف الأهلي، على حد وصفه.
وقال عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "شوبير خصص برنامجه للنادي الأهلي، على الرغم من أنه متواجد في قناة عامة محايدة وليست قناة فئوية".
وواصل: "شوبير شكك في إصابة عواد بفيروس كورونا وأثار الجميع ضد الزمالك".
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن لا يوجد أزمة في انتماء شوبير للأهلي ولكن لا يصح أن يكون انتماؤه على حساب الزمالك والزج باسمه دائمًا في الأزمات.