خصص برنامجه لـ الأهلي.. هجوم ناري من أحمد عيد عبد الملك على شوبير

أبدى أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، استياءه الشديد، من ‏تخصيص الإعلامي أحمد شوبير برنامجه للنيل من النادي الأبيض ‏وإنصاف الأهلي، على حد وصفه.‏





وقال عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "شوبير خصص برنامجه للنادي الأهلي، ‏على الرغم من أنه متواجد في قناة عامة محايدة وليست قناة فئوية".‏





وواصل: "شوبير شكك في إصابة عواد بفيروس كورونا وأثار ‏الجميع ضد الزمالك".‏



