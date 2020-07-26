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رياضة

الأزمة تشتعل .. شوبير يطلق قذيفة في وجه أحمد عيد بعد نفيه خبر شطب عضويته من الزمالك

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:19 ص
شوبير
شوبير
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عمرو ابوبكر
قال أحمد شوبير حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه "منذ قليل تم وضع إعلان علي بوابة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك.

ونفى أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، تصريحات الاعلامي ‏أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.‏

وقال أحمدعيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو ‏التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلًا من ‏اذاعة شائعات".‏

ولم يصمت شوبير بعد نفي معلوماته، وكتب مرة اخرى عبر صفحته على فيس بوك: "‏هنا لا نكتب إلا الأخبار الصحيحة".
الأزمة تشتعل .. شوبير يطلق قذيفة في وجه أحمد عيد بعد نفيه خبر شطب عضويته من الزمالك
الأزمة تشتعل .. شوبير يطلق قذيفة في وجه أحمد عيد بعد نفيه خبر شطب عضويته من الزمالك
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