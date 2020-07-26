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فن

ردت بقوة .. الجمهور يهاجم روان بن حسين بسبب صورة من حمام السباحة

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:39 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة روان بن حسين صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داخل حمام سباحة. 

وتسببت هذه الصورة في حالة من الجدل الواسع بين متابعيها وهاجموهما بشدة خاصة أنها أعلنت من قبل عن إصابتها بمرض جنسي بسبب تعدد علاقات طليقها وخيانته لها مع فتيات الليل. 

وجاء هجوم متابعيها قائلين كيف تقولين أنك مصابة بمرض جنسي وانتى تعلمين أن يمكن نقله عن طريق السباحة وكيف تسبحين في مسبح عام. 

وردت روان على هذا الهجوم: المرض الجنسي ينتقل بالمسبح ؟ طيب اسمه مرض جنسي ليه ؟ في إشارة منها أن هذا المرض لا ينتقل إلا من خلال العلاقات الزوجية أو الجنسية. 

يذكر ان روان بن حسين، أعلنت من قبل عن طلاقها وتعرضها إلى أزمات في حياتها نتيجة خيانة زوجها لها مع فتيات الليل والذى تسبب في إصابتها بمرض جنسي. 
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