ردا على تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملات التحكيم.. نجوم العرب يبرؤون مصر من مجاملات الفيفا والاتحاد الأفريقي

أثارت التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بشأن مجاملة التحكيم للفرق المصرية ومنتخب مصر جيل ٩٠ ردود أفعال عربية وأصداء واسعة.





ورفض نجوم الكرة والتحكيم العربي اتهامات وسقطة فاروق جعفر، مؤكدين أن مصر لم يتم مجاملتها على مدار العقود الماضية فى البطولات الأفريقية بل تم توجيه انتقادات إلى التحكيم فى القارة السمراء بالتحامل على مصر فى بعض الأحيان.





ويرصد صدى البلد ردود أفعال الأشقاء العرب بشأن تبرئة مصر من أي مجاملات فى القارة السمراء.

حكم سوري.. فيفا لم يجامل مصر

فى البداية كشف جمال الشريف الحكم الدولي السوري السابق، عن حقيقة مجاملة مصر في إحدى المباريات الدولية، وحقيقة تصريحات فاروق جعفر، وقال إن الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيا.





وأضاف: "هناك واقعة مجاملة وحيدة حدثت مع منتخب آخر غير الفراعنة".





وأشار الشريف إلى أنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب وقال: "لم أشهد طوال مسيرتي طلب لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية".





نجم تونس يبريء مصر

وقال زياد الجزيري، نجم الكرة التونسية، تعليقا على تصريحات فاروق جعفر، كابتن الزمالك السابق، بمجاملة الفرق والمنتخبات المصرية، إن التحكيم الأفريقي يعاني بالفعل، ولكنه لم يجامل الكرة المصرية.





ليبيا تؤازر مصر



وأكد عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال إفريقيا، أن الحكام المصريين لهم اسم كبير ومعروفون بنزاهتهم دائما وقال الشلماني: "جميع الأندية والمنتخبات الأفريقية فازت ببطولاتها بجدارة".





وتابع: "مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الفرق من التحكيم مشيرا إلى أن مصر بلد كبيرة ومنتخبها قوي وأكد الشلماني: "مصر دائما تفوز عن جدارة دون أي مساعدة".





كاف لن يجرى أي تحقيقات



قال عبدالمنعم مصطفى "شطة" رئيس لجنة التطوير السابق بالاتحاد الأفريقي، إن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، غير مسئولة.





وشدد شطة على أنه لا يعلم ماذا حدث لفاروق جعفر، حتى تخرج منه هذه التصريحات، وأنه لعب مع الأهلي، فى البطولات الأفريقية وكان الفريق الأحمر يقاتل في المواجهات الخارجية ومباراة كوتوكو خير شاهد على ذلك، التي فقد فيها الأهلى اللقب عام 1983.



