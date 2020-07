في عيد ميلاد ساندرا بولوك.. عمرها واكتشافها لخيانة زوجها في أهم يوم بعمرها

يصادف اليوم الأحد، عيد ميلاد النجمة العالمية ساندرا بولوك الـ56، فهي من مواليد 26 يوليو 1964 وهي من النجمات العالميات المصنفات من الأكثر ثراء وبثروة تقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي.





كانت بداية بولوك الفنية قوية حتى جعلتها من أهم ممثلات هوليوود خلال السنوات الماضية، ورشحها المنتج جان لو بونت لفيلم "speed" في بداية التسعينات وحينها حقق الفيلم أكثر من 350 مليون دولار، ليتوج بولوك نحو البطولات المطلقة.





وكانت النقلة النوعية لبولوك عندما وافقت أن تحل مكان النجمة العالمية ديمي مور كبديل في فيلم الكوميدي "While You Were Sleeping " وبعد ذلك احترفت بولوك مهنة الإنتاج والتأليف وأسست شركة خاصة بها، وخاضت أيضا تجربة التأليف.





وحققت بولوك ناجحا كبيرًا في فيلم " 28 days" وكذلك بفيلم Miss Congeniality، ويعد فيلم "Minions" آخر أعمال بولوك السينمائية حيث تقوم بالأداء الصوتي لإحدى الشخصيات الكرتونية.





بولوك حاصلة على جائزة أفضل دور من نقابة ممثلي الشاشة عام 2005 عن دورها في فيلم "تصادم" ورشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة رئيسية عام 2010 عن فيلم "البعد الآخر" وفازت بها.





وفازت بجائزة أفضل ممثلة كوميدية أو استعراضية عام 1996 عن فيلم While You Were Sleeping، وأفضل ممثلة كوميدية عام 2001 عن فيلم Miss Congeniality، وأفضل ممثلة كوميدية عام 2010 عن فيلم The Proposal، وأفضل ممثلةعام 2010 عن فيلم The Blind Side وفازت بها.