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أخبار البلد

من بينها إتاحة الصرف من خلال 2000 منفذ.. بنك ناصر يتخذ إجراءات لتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أعلن محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يتيح أكثر من جهة لصرف المعاشات والمرتبات، منها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، هذا بجانب اشتراك البنك في خدمة شركة بنوك مصر لعملاء "بنك ناصر" والمعروفة اختصارا بـ 123، والتي تمكنهم من صرف مرتباتهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بجميع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بعد أن كانت عمليات الصرف مقتصرة على فروع بنك ناصر فقط مع التأكيد على عدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء.


كما تمت إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع.


وأضاف عشماوي أنه في ضوء إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد، تم بدء الصرف يوم الخميس الماضي من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة فوري واليوم من خلال فروع البنك، لذلك قام البنك بتجهيز جميع الإجراءات التي من شأنها تيسير عملية صرف المعاشات من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات.


ونوه إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، كما سيتم فتح أبواب البنك منذ الساعات الأولى مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.
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