وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحان الدبلومات الفنية

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، لمتابعة حسن سير وانتظام اللجان، والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.





حيث زار لجنة مدرسة هوارة الصناعية للاطمئنان على سير العمل باللجان، وأشاد بانتظام العمل باللجنة داخل المدرسة، سواء المراقبين والإداريين والطلاب.









ونبه عبدالله على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان.





وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.



