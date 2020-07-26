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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحان الدبلومات الفنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:09 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، لمتابعة حسن سير وانتظام اللجان، والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.

حيث زار لجنة مدرسة هوارة الصناعية للاطمئنان على سير العمل باللجان، وأشاد بانتظام العمل باللجنة داخل المدرسة، سواء المراقبين والإداريين والطلاب.  


ونبه عبدالله على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان.

وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

كما تفقد لجنة مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم، كما تفقد الاختبار الإلكتروني لطلاب محافظة الفيوم المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، والمعنقد إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي بدمو.
وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحان الدبلومات الفنية
وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحان الدبلومات الفنية
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