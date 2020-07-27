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اقتصاد

سعر الذهب بمستهل تعاملات الاثنين 27-7-2020

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
سعر الذهب الاثنين
سعر الذهب الاثنين
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علياء فوزى
استقرت اسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 27 يوليو 2020 وفقا لاخر تحديث لموقع gold price today .


أسعار الذهب اليوم فى مصر:
تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة من 966 الى 968 جنيها.


سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا بين 845 و 847 جنيها.

تراوح جرام الذهب عيار 18 بين 724 و 726 جنيها للجرام.
أقرا ايضا...سعر الذهب اليوم الاحد 26-7-2020

وسجل سعر الجنيه الذهب يسجل 6776 جنيها.


وسجل السعر العالمى للذهب 30.105 الف جنيه للأوقية.


و اقترب سعر كيلو الذهب من المليون جنيه حيث سجل 968 الف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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