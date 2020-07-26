الذهب يستقر في مستهل التعاملات

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات ثاني أيام الأسبوع اليوم الأحد، استقرارا علي مختلف أعيرة المعدن الأصفر، بعد انخفاضها أمس بقيمة جنيه واحد، لدى محالات الصاغة.
الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020
عيار 21 يسجل 848 جنيها .. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة، نحو847 جنيه.
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الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020
عيار 21 يسجل 848 جنيها .. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي فئة نحو968 جنيه .
بينما استقر سعر الجرام الواحد من عيار 18 عند 726 جنيها.
وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 565 جنيه
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6776 جنيهًا ، فيما سجلت اوقية الذهب 30.105 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 968 ألف جنيه.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.