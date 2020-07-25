الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

سعر الذهب اليوم في مصر .. يبدو أن سعر الذهب أصبح على كف عفريت، فكل يوم يقفز سعر الذهب عالميا وفي مصر بشكل كبير، حيث واصلت أسعار الذهب الارتفاع أخر تحديث لها اليوم السبت، وارتفعت اسعار الذهب خلال الأيام لقليلة الماضية بشكل رهيب، وسجلت أرقاما تاريخية، حيث كسرت سعر الأوقية حاجز الـ1900 دولار.





اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب منذ مطلع العام الجاري قفزت برقم كبير، وهو حوالي 188 جنيها لكل جرام مع اختلاف الارتفاع بحسب الأعيرة، حيث سجلت اسعار الذهب اليوم من عيار 24 حوالي 969 جنيها، وقد كانت يوم 1 يناير 2020 مسجلة 781 جنيها فقط، فيما ارتفعت اسعار الذهب عيار 21 حوالي 165 جنيها لكل جرام بعد أن سجلت اليوم 848 جنيها للجرام وكانت في مطلع العام 683 جنيها فقط.





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سعر الذهب اليوم 25-7-2020

وسجلت اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 848 جنيها بمحال الصاغة، ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 969 جنيها، وسجلت اسعار الذهب من عيار 18 نحو 726 جنيها.





سعر كيلو الذهب يتخطي المليون جنيه

وبات سعر الذهب علي بعد خطوة صغيرة من الوصول لـ أعلي سعر في تاريخه، سواء محليا أو عالميا، حيث كسر سعر الذهب الآن النقطة ١٩٠٠ دولار للأوقية، في آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت

وقال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات في "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، إن سعر الذهب الآن في نقطة مقاومة سعرية كبيرة قد يعني انطلاقة أخري في الأسعار وبداية مراحل سعرية متقدمة.





ووصلت أسعار الذهب لأرقام فلكية اليوم، حيث تخطى سعر كيلو الذهب من عيار 24 المليون جنيها بالمصنعية، وسجل سعر الجرام منه حاليا 969 جنيها، كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالى 848 جنيها.



سعر الذهب الآن

ووصل الجنيه الذهب الى 6784 جنيها وأوقية الذهب إلى 1902 دولار، ليواصل سعر الذهب الان ارتفاعه الجنوني.





ارتفاع اسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

وتوقع وديع أنطون، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ صدى البلد المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا









سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعي ة من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





سعر الذهب وعلاقته بـ فيروس كورونا

وقال وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حالة الرعب في العالم بسبب فيروس كورونا تؤثر على الاقتصاديات وتؤثر على أسعار الذهب ، حيث أن بعض الدول تبيع جزء من مخزونها من الذهب كي توازن اقتصادياتها مثل البنوك المركزية في إنجلترا وأمريكا لإحداث التوازن في الاقتصاديات.