AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

السبت 25/يوليه/2020 - 03:09 م
الذهب
الذهب
Advertisements
مايكل عياد
سعر الذهب اليوم في مصر .. يبدو أن سعر الذهب أصبح على كف عفريت، فكل يوم يقفز سعر الذهب عالميا وفي مصر بشكل كبير، حيث واصلت أسعار الذهب الارتفاع أخر تحديث لها اليوم السبت، وارتفعت اسعار الذهب خلال الأيام لقليلة الماضية بشكل رهيب، وسجلت أرقاما تاريخية، حيث كسرت سعر الأوقية حاجز الـ1900 دولار.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب منذ مطلع العام الجاري قفزت برقم كبير، وهو حوالي 188 جنيها لكل جرام مع اختلاف الارتفاع بحسب الأعيرة، حيث سجلت اسعار الذهب اليوم من عيار 24 حوالي 969 جنيها، وقد كانت يوم 1 يناير 2020 مسجلة 781 جنيها فقط، فيما ارتفعت اسعار الذهب عيار 21 حوالي 165 جنيها لكل جرام بعد أن سجلت اليوم 848 جنيها للجرام وكانت في مطلع العام 683 جنيها فقط.

اقرأ أيضا:


سعر الذهب اليوم 25-7-2020
وسجلت اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 848 جنيها بمحال الصاغة، ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 969 جنيها، وسجلت اسعار الذهب من عيار 18 نحو 726 جنيها.

سعر كيلو الذهب يتخطي المليون جنيه
وبات سعر الذهب علي بعد خطوة صغيرة من الوصول لـ أعلي سعر في تاريخه، سواء محليا أو عالميا، حيث كسر سعر الذهب الآن النقطة ١٩٠٠ دولار للأوقية، في آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت
وقال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات في "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، إن سعر الذهب الآن في  نقطة مقاومة سعرية كبيرة قد يعني انطلاقة أخري في الأسعار وبداية مراحل سعرية متقدمة.

ووصلت أسعار الذهب لأرقام فلكية اليوم، حيث تخطى سعر كيلو الذهب من عيار 24 المليون جنيها بالمصنعية، وسجل سعر الجرام منه حاليا 969 جنيها، كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالى 848 جنيها.

سعر الذهب الآن
ووصل الجنيه الذهب الى 6784 جنيها وأوقية الذهب إلى 1902 دولار، ليواصل سعر الذهب الان ارتفاعه الجنوني.

ارتفاع اسعار الذهب خلال الأيام المقبلة
وتوقع وديع أنطون، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ صدى البلد المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا


سعر الذهب اليوم بالمصنعية
تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب وعلاقته بـ فيروس كورونا
وقال وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حالة الرعب في العالم بسبب فيروس كورونا تؤثر على الاقتصاديات وتؤثر على أسعار الذهب ، حيث أن  بعض الدول تبيع جزء من مخزونها من الذهب كي توازن اقتصادياتها مثل البنوك المركزية في إنجلترا وأمريكا لإحداث التوازن في الاقتصاديات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم .. استقرار أسعار الذهب

جنيه واحد .. زيادة بأسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

7 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 21 بـ 772 جنيها للجرام.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 -6-2020

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

عبقرية أينشتاين.. طفلة مصرية عمرها 5 سنوات تنجز 100 معادلة رياضية في 3 دقائق |فيديو

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح كورونا .. وزيرة الصحة تتابع جاهزية خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا

هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

صفقة الأهلي المنتظرة.. ليل الفرنسي يتوصل لاتفاق نهائي لضم موليكا

عزل إسنا يسجل «صفر كورونا» ويعود للانضمام للتأمين الصحي

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا