AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

صفعه 3 مرات.. القصة الكاملة لاعتداء كويتي على مصري في جمعية صباح الأحمد .. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:22 م
الاعتداء على مصري
الاعتداء على مصري بالكويت
Advertisements
أحمد سالم - علي صالح

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح رفضا لحادث اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري يعمل "كاشير" في جمعية صباح الأحمد التجارية في الكويت.


مقطع الفيديو أظهر المعتدي الكويتي يصفع الشاب المصري على وجهه 3 مرات، وهو ما ألهب غضب المواطنين في مصر والكويت معا، وثارت انفعالاتهم بعد التداول الكبير لمقطع الفيديو.



استقالة رئيس الجمعية 

الأبعاد الأخرى للقصة يرويها معلقون من الكويت أكدوا أن رئيس الجمعية الكويتي ذعار العتيب عندما شاهد الواقعة غضب جدا وصرح بأنه لا يقبل أن يتم الاعتداء على شاب مغترب، مغبون - بحسب الرواية - وأعلن استقالته من منصبه اعتراضا على الواقعة.


وتم تداول تسجيل صوتي لـ ذعار العتيب رئيس الجمعية مشيرا إلى أن استقالته جاءت لخوفه من الله عز وجل، قائلا: "وين أودي وشي من الله عز وجل.. حسبي الله ونعم الوكيل".


وأضاف: "ضغوط قبلية أو ضغوط عائلية، ما نقدر نرد حقوقكم لكم، لذلك والله ما فيكم خير إذا قعدتم في هذه الجمعية، كل ما يهان واحد عندنا، يدق علينا فلان ولا علان، ويضغط على المسكين بأبسط الأمور". 



وتابع: مجنون يروح مستشفى المجانين ما يقعد يهين، كل ما صار مشكلة جانا ضغط من ناحية ما".


واستطرد: "حتى ما عطاه 100 دينار ولا 50 دينار، حتى سلام مو راضي يسلم على راسه، يقولوا مجنون، وين المجنون هذا.. حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي يمد ايده على واحد مسكين ومستضعف كعياله".

 

وواصل: المسكين هذا مين يواسيه، هذا المسكين أمانة في رقابنا يوم القيامة، ولا أتشرف بوجودي في هذه الجمعية يستقوون على الضعيف.


التعامل الدبلوماسي مع الأزمة 

وعلى الرغم من ثورة المواطنين في مصر ضد الواقعة، وغضب المواطنين في الكويت تجاه الفعل الذي وصفوه بالفردي، إلا أن التعامل مع الأزمة على المستوى الرسمي كان دبلوماسيا الى حد كبير، وذلك من خلال السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي تواصلت مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة تفاصيل الواقعة.


وأكدت نبيلة مكرم أن القنصلية المصرية في الكويت والسلطات المحلية تحركت على الفور وباشرت إجراءاتها القانونية تجاه الواقعة، معربة عن شكرها للسلطات الكويتية التي لا تفرق بين المواطنين والمغتربين.


السفير هشام عسران أيضا اكد أن الحادث فردي ولا يمس العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.  


ردود أفعال غاضبة

وقابل مغردون على تويتر، الواقعة بمزيد من الرفض والمطالبات بتوقيع العقوبة على المواطن الكويتي، حيث قال المغرد إسلام عثمان "مواطن كويتى يضرب مواطن مصرى فى #الكويت ودا لانه شغال بشرف وأمانة، الشخص الكويتى لا يريد ان يلتزم بدوره فكان جزاء ذلك انه ضرب العامل المصرى ٣ مرات على وشه بالقلم،لازم حقك يرجع بأى طريقة يا محترم


مغردة تدعى فؤادة كتبت "الحيوان ده كويتي ضرب المصري اللي علي الكاشير بالقلم ٣ مرات في مول في الكويت. لا عداء مع شعب الكويت لكن اللي زي ده لازم يتربي والمصري ترجع كرامته".


أحمد سمير أحد المغردين وصف الواقعة قائلا "مصري شغال في جمعية "صباح الأحمد " في الكويت واحد كويتي ضربه علي وشه ٣ مرات بالقلم المصري فضل في مكانه والكويتي مصمم أنه يروح ويضربه ف كل مره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج (#الكويت_ومصر_واحد) ضمن الأكثر تداولا في الكويت

كويتي يعتدي على مصري بالضرب داخل جمعية صباح الأحمد .. ورئيس المتجر يستقيل | فيديو

أول تعليق من وزارة الهجرة بعد واقعة الاعتداء على شاب مصري بالكويت

القبض على الكويتي المعتدي على مصري في أحد متاجر الكويت

كويتيون يتضامنون مع الكاشير المصري بعد الاعتداء عليه.. هاشتاج جمعية "صباح الأحمد" يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

آمال بريطانيا تتحطم في الوصول إلى مناعة القطيع ضد كورونا

على قد الإيد .. وزارة التموين تكشف عن آخر قائمة لأسعار لحوم العيد

بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 56.. شاهد أجمل فساتين ساندرا بولوك

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا