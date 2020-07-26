صفعه 3 مرات.. القصة الكاملة لاعتداء كويتي على مصري في جمعية صباح الأحمد .. فيديو

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح رفضا لحادث اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري يعمل "كاشير" في جمعية صباح الأحمد التجارية في الكويت.





مقطع الفيديو أظهر المعتدي الكويتي يصفع الشاب المصري على وجهه 3 مرات، وهو ما ألهب غضب المواطنين في مصر والكويت معا، وثارت انفعالاتهم بعد التداول الكبير لمقطع الفيديو.





شاب مصري شغال في جمعية "صباح الأحمد " في الكويت .. واحد كويتي ضربه علي وشه ٣ مرات بالقلم



المصري فضل في مكانه من غير اي رد فعل وانضرب مرة ورا التانية وهو قاعد في مكانه والكويتي مصمم أنه يروح ويضربه في كل مرة



حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/mXv9LwotwA — M∈DO | ميدو (@3bdel7Med_) July 26, 2020





استقالة رئيس الجمعية

الأبعاد الأخرى للقصة يرويها معلقون من الكويت أكدوا أن رئيس الجمعية الكويتي ذعار العتيب عندما شاهد الواقعة غضب جدا وصرح بأنه لا يقبل أن يتم الاعتداء على شاب مغترب، مغبون - بحسب الرواية - وأعلن استقالته من منصبه اعتراضا على الواقعة.





وتم تداول تسجيل صوتي لـ ذعار العتيب رئيس الجمعية مشيرا إلى أن استقالته جاءت لخوفه من الله عز وجل، قائلا: "وين أودي وشي من الله عز وجل.. حسبي الله ونعم الوكيل".





وأضاف: "ضغوط قبلية أو ضغوط عائلية، ما نقدر نرد حقوقكم لكم، لذلك والله ما فيكم خير إذا قعدتم في هذه الجمعية، كل ما يهان واحد عندنا، يدق علينا فلان ولا علان، ويضغط على المسكين بأبسط الأمور".





الكويت تنتفض لنصرة مواطن مصرى

كويتى يصفع موظفا مصريا بجمعية صباح الأحمد.. والشرطة الكويتية تقبض على المتهم بعد تدخل وزيرة الهجرة pic.twitter.com/EaWSACeEDu — عمر الأيوبى (@OmarAyoby) July 26, 2020





وتابع: مجنون يروح مستشفى المجانين ما يقعد يهين، كل ما صار مشكلة جانا ضغط من ناحية ما".





واستطرد: "حتى ما عطاه 100 دينار ولا 50 دينار، حتى سلام مو راضي يسلم على راسه، يقولوا مجنون، وين المجنون هذا.. حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي يمد ايده على واحد مسكين ومستضعف كعياله".

وواصل: المسكين هذا مين يواسيه، هذا المسكين أمانة في رقابنا يوم القيامة، ولا أتشرف بوجودي في هذه الجمعية يستقوون على الضعيف.





التعامل الدبلوماسي مع الأزمة

وعلى الرغم من ثورة المواطنين في مصر ضد الواقعة، وغضب المواطنين في الكويت تجاه الفعل الذي وصفوه بالفردي، إلا أن التعامل مع الأزمة على المستوى الرسمي كان دبلوماسيا الى حد كبير، وذلك من خلال السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي تواصلت مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة تفاصيل الواقعة.





وأكدت نبيلة مكرم أن القنصلية المصرية في الكويت والسلطات المحلية تحركت على الفور وباشرت إجراءاتها القانونية تجاه الواقعة، معربة عن شكرها للسلطات الكويتية التي لا تفرق بين المواطنين والمغتربين.





السفير هشام عسران أيضا اكد أن الحادث فردي ولا يمس العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.





ردود أفعال غاضبة

وقابل مغردون على تويتر، الواقعة بمزيد من الرفض والمطالبات بتوقيع العقوبة على المواطن الكويتي، حيث قال المغرد إسلام عثمان "مواطن كويتى يضرب مواطن مصرى فى #الكويت ودا لانه شغال بشرف وأمانة، الشخص الكويتى لا يريد ان يلتزم بدوره فكان جزاء ذلك انه ضرب العامل المصرى ٣ مرات على وشه بالقلم،لازم حقك يرجع بأى طريقة يا محترم.





مواطن كويتى يضرب مواطن مصرى فى #الكويت ودا لانه شغال بشرف وأمانه، الشخص الكويتى لا يريد ان يلتزم بدوره فكان جزاء ذالك انه ضرب العامل المصرى ٣ مرات على وشه بالقلم،لازم حقك يرجع بأى طريقه يا محترم..✌️🇪🇬#حق_العامل_المصرى pic.twitter.com/pwOswbsOaC — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@EsllGladii) July 26, 2020





مغردة تدعى فؤادة كتبت "الحيوان ده كويتي ضرب المصري اللي علي الكاشير بالقلم ٣ مرات في مول في الكويت. لا عداء مع شعب الكويت لكن اللي زي ده لازم يتربي والمصري ترجع كرامته".





أحمد سمير أحد المغردين وصف الواقعة قائلا "مصري شغال في جمعية "صباح الأحمد " في الكويت واحد كويتي ضربه علي وشه ٣ مرات بالقلم المصري فضل في مكانه والكويتي مصمم أنه يروح ويضربه ف كل مره.