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رياضة

أرسنال يفوز على واتفورد ويهدي رفاق تريزيجيه هدية البقاء في البريميرليج

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق أرسنال على نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، سجلها أوباميانج بنجاح، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف على واتفورد.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 24 عن طريق كيفن تيرني بعد تمريرة رائعة من زميله أوباميانج، ليضاعف تقدم فريقه وتصبح النتيجة تقدم أرسنال بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 33، أضاف أوباميانج الهدف الثالث لأرسنال ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري لـ 22 هدفا.

وقلص تروي ديني الفارق لواتفورد في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف داني ويلباك الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 66، لكنه لم يمنع فريقه من توديع منافسات البريميرليج.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 56 في المركز الثامن مهديًا استون فيلا هدية البقاء في البريميرليج بعدما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 34 في المركز التاسع عشر ليودع الدوري الإنجليزي.
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