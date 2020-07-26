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توك شو

أحمد موسى للشاب المعتدى عليه: كنت أتمنى تكسر أسنان الكويتي ..فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:26 م
كويتى يعتدى على مصرى
كويتى يعتدى على مصرى
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أسامة علي
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة نارية للشاب المصرى الذى يدعى وليد والذى تم الاعتداء عليه من مواطن كويتي قائلا:" كنت أتمنى تكسر ليه أسنانه وترد الصاع خمسة، خد حقك وبعدين القانون".


وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": الذى فعله المواطن الكويتي لا يعبر عن طبيعة الشعب الكويتي الشقيق، نحبهم ويحبوننا.
 
 
وأكمل موسى:" هذه واقعة فردية وإخواتنا الكوايتة محترمين وبيحبوا المصريين ويقدروهم".


وتعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت، للاعتداء عليه بالضرب من مواطن كويتي، بعدما رصدت كاميرات المراقبة داخل جمعية «صباح الأحمد»، شابا يعمل «كاشير»، يصفع على وجهه من أحد المواطنين الكويتيين الذي كان يتواجد في الجمعية لشراء متطلباته المنزلية.


ووثقت كاميرات الجمعية، الواقعة، حيث انتشر مقطع فيديو لمواطن كويتي يضرب شابا مصريا، على وجهه، أثناء نقاش دار بينهما، لتسود حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة من الاستياء من هذه الواقعة التي تعرض فيها الشاب المصري الذي يدعى وليد، والذي تعرض للصفع على وجهه ثلاث مرات من مواطن كويتي، قبل أن تتدخل سيدة كانت تقف بجوار الرجل الكويتي، لتبعد الأخير عن الشاب المصري.
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