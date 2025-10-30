شاشات كبرى بالأندية ومراكز الشباب بالقليوبية لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، عن تخصيص شاشات عرض كبرى بعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لتمكين المواطنين والشباب من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير وبث فقرات الحفل الرسمي مباشرة، في أجواء وطنية واحتفالية تليق بعظمة الحدث وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وأوضح "فرماوي" أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يُعد من أهم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم.

وأوضح أن مراكز الشباب أصبحت منارات للتوعية الوطنية ومراكز تجمع للشباب المصري الواعي الذي يعتز بتاريخ وطنه.

وقال إن شاشات العرض ستُبث من خلالها أيضًا مواد تعريفية وترويجية عن المتحف المصري الكبير ومقتنياته الفريدة وتاريخه العريق، بهدف رفع الوعي الثقافي والحضاري لدى النشء والشباب، وتعزيز الانتماء والافتخار بالهوية المصرية.

وأضاف أن الفعاليات ستقام في عدد من المراكز والأندية على مستوى المحافظة، منها: نادي قليوب ومركز التنمية الشبابية بقليوب، ونادي العبور ومركز التنمية الشبابية بالعبور، ونادي بنها الرياضي، ومركز المنشية للتنمية الشبابية، ومركز شباب شلقان ونادي القناطر، ومركز شباب منشأة الكرام، ومركز التنمية الشبابية بشبين، ونادي طوخ، ومركز شباب قها، ومركز شباب ميت كنانة، ومركز شباب ميت الدريج، ومركز شباب أسنيت، ومركز شباب كفر تصفا، ومركز شباب ميت نما، نادي النيل، ومركز شباب بيجام.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة أن محافظة القليوبية تشارك أبناءها فرحتهم بهذا الحدث العالمي الذي يعبر عن قوة مصر الثقافية وريادتها التاريخية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب ستشهد تجمعات شبابية وأسرية لمتابعة الافتتاح في أجواء وطنية مبهجة توحد مشاعر الفخر والانتماء.

واختتم الدكتور وليد فرماوي تصريحه مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم، ودليل على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو استعادة مجدها الثقافي والحضاري، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا المشروع العملاق الذي يعكس عظمة المصريين وخلود حضارتهم.