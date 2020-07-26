ننشر أسماء الفائزين بمسابقة بورسعيد للباليه والاستعراضات العالمية أون لاين

أعلنت الادارة العامة للشئون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد برئاسة الفنان محمد الدسوقى مستشار اللواء عادل الغضبان الثقافى والفنى نتيجة مسابقة فن الباليه وفن الاستعراضات العالمية المختلفة إحدي مسابقات الادارة والتي تقام تحت رعاية المحافظ.





وأكد الدسوقى انه تقدم للمسابقة 64 فردا وشكلت لجنة التحكيم من الدكتور محمد حسانين احمد رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه - اكاديمية الفنون والدكتور جمال صالح حسين شرف العميد الاسبق للمعهد العالي للباليه - أكاديمية الفنون، والدكتورة تهاني حسن استاذ بقسم طرق تدريس الباليه بأكاديمية الفنون.

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وأعلنت النتيجة النهائية في مسابقة فن الباليه وفن الاستعراضات العالمية المختلفة كما ورد من أعضاء اللجنة .





فى الباليه مرحلة اولي من ٦-٨ سنوات فن الباليه كلاسيك المركز الاول ديمة محمد فخري فضل مركز اول مناصفة مع بريسكلا كيرلس عبد المسيح . أما المركز الثانى فقد حصلت عليه ليليا اشرف محمد صالح مناصفة مع مايا احمد الشوالي وجاء فى المركز الثالث لمار محمد سامي الفرماوي مناصفة مع ريماس تامر صلاح .





وفى فن استعراضات عالمية حصل على المركز اول نغم محمد قورة. أما المركز ثاني فحصل عليه ماريا مايكل غطاس ورانسي محمد السعدني المركز ثالث .







وفى مرحلة عمرية ثانية من ٩-١١ سنة فن الباليه كلاسيك حصلت ريتاج محمد صالح جويد على المركز الأول مناصفة مع جني مدحت منتصر وملك شريف طايل .





وحصلت ماسة محمد عبد المنعم على المركز الثاني مناصفة مع كرمه محمد حسن عوض اما المركز الثالث فتقاسمه مروج محمد ياسين وريتال اسلام سويدي مع لارا محمد إبراهيم .







وفى فن استعراضات عالميه تقاسمت لميس محمد إبراهيم وريتال صلاح عليوه المركز الاول مناصفة وتقاسمت جينا وسيم يوسف المركز الثاني مع هنا هاني حسين وكنزي فتحي حسن مناصفه بينما تقاسمت بيرلا وليد شرباص المركز الثالث مناصفه مع كرمه نادر يوسف وملك محمد حسن رزق .

أما المرحلة العمرية الثالثة من ١٢-١٤ سنه فى فن الباليه كلاسيك احتلت جومانا ابراهيم يوسف المركز الاول و تقاسمت رودينا مصطفي بسام ولجين احمد عبد السلام المركز التاني مناصفه واحتلت ايتن احمد حامد المركز الثالث .





وفى فن استعراضات عالميه احتلت سلمي محمود الجندي المركز الاول وتقاسمت مريم محمد خضير المركز الثاني مناصفه مع جين احمد السقا بينما احتلت ليله احمد السيد المركز الثالث .





واحتلت اروى طارق الهندى المركز الاول وريتاج جمال عبد الله المركز الثانى للمرحلة العمريه الرابعه من ١٥-١٨ سنة.







وجاءت ريتاج جمال عبد الله فى المركز الاول لفن استعراضات عالمية مناصفة مع هنا صبري سليم ومروج هشام بدر المركز الثاني .





وشهدت مسابقة الشئون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد المقامة اون لاين إشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفق تصريحات الفنان محمد الدسوقى مستشار محافظ بورسعيد الثقافى والفنى .