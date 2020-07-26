آخر أسعار الذهب والفضة في الأسواق.. فيديو

مع اقتراب عيد الأضحي استمرت أسعار الذهب والفضة في الارتفاع بالأسواق المصرية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 846 جنيها وهى نفس أسعار أمس واستقر الجرام عيار 18 عند 725 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 966 جنيها، كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 6768 جنيها.









ورصدت عدسة صدي البلد أسعار الذهب والفضة بسوق الصاغة بشارع المعز وحركة البيع والشراء بعد ارتفاع الأسعار.









قال فادي تاجر ذهب: إن اسعار الذهب ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الموجودة بالمنطقة العربية واحتمالية حدوث حرب علي الأراضي الليبية، موضحا ان سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 846 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 725 جنيها. مشيرا إلي أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا .







