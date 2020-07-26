AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

آخر أسعار الذهب والفضة في الأسواق.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:43 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
احمد قطب - إبراهيم قنديل
مع اقتراب عيد الأضحي استمرت أسعار الذهب والفضة في الارتفاع بالأسواق المصرية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 846 جنيها وهى نفس أسعار أمس واستقر الجرام عيار 18 عند 725 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 966 جنيها، كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 6768 جنيها.


ورصدت عدسة صدي البلد أسعار الذهب والفضة  بسوق الصاغة بشارع المعز وحركة البيع والشراء بعد ارتفاع الأسعار. 


قال فادي تاجر ذهب: إن اسعار الذهب ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الموجودة بالمنطقة العربية واحتمالية حدوث حرب علي الأراضي الليبية، موضحا ان سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 846 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 725 جنيها. مشيرا إلي أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا .


وتابع هاني واصف تاجر فضة بسوق الذهب بشارع المعز ان أسعار الفضة الخام ارتفعت في الفترة الحالية بسبب زيادة الاقبال علي الشراء بعد زيادة عدد ساعات العمل وانحسار فيروس كورونا، موضحا أن الفضة الخام عيار 999 بسعر 930 قرشا وعيار 90 بسعر 830 قرشا وعيار 70 بسعر 730 قرشا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنيه واحد .. زيادة بأسعار الذهب في مصر

عيار 21 يسجل ٧٧٠ جنيها..آخر أسعار الذهب والفضة في الصاغة..فيديو

عاوز تخطب قريب.. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق.. فيديو

آخر أسعار الذهب والفضة في سوق الصاغة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. أول تعليق من الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

حقيقة تعاقد قناة الأهلي مع أسطورة الزمالك حسن شحاتة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.. محمد صلاح خامسًا

ظهور جديد لفاروق جعفر قبل مباراة الزمالك ووادي دجلة

كويتي يعتدي على مصري بالضرب داخل جمعية صباح الأحمد .. ورئيس المتجر يستقيل | فيديو

دعاء الفرج بعد صلاة المغرب.. ردده مهما كانت مصيبتك كبيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز

قبل عيد الأضحى.. اكتشف اللحم الطازج بـ 4 علامات