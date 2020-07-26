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رياضة

وزير الشباب لـ صدي البلد: أنشطة رياضية ضخمة بالأسمرات ومتمسكون باستكمال الدوري

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:17 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نهاية دوري مراكز الشباب في نسختة الرابعه في ظل الظروف الحالية إنجاز حقيقي يضاف لتاريخ الرياضة المصرية.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة " لموقع صدي البلد"، أن قرار استئناف الدوري من جديد في نسحتة الحالية عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا قرار الدولة ويجب احترامه .

ووجه صبحي الشكر إلي كافة الأندية المصرية للموافقة على قرار استئناف النشاط الرياضي من جديد مشيرا الي تعاون الجميع للخروج من تلك الأزمة وإستعادة استئناف النشاط من جديد .

وأوضح وزير الشباب والرياضة انه يحرص علي متابعة كافة الاتحادات والاندية والتأكد من إتباع الخطوات الصحية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وأشار  إلي تدشين بعض الانشطة الرياضية الكبرى بحي الأسمرات وفقا لتوجيهات الدولة.

وتمسك الدكتور أشرف صبحي بإستئناف الدوري المصري في نسختة الحالية وفقا للرؤية التي تم وضعها من قبل اللجنة الخماسية وبموافقة الأجهزة الأمنية على الرغم من تواجد بعض الإصابات بين صفوف اللاعبين .

وأكد على صرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات الرياضية للتهدئة الأوضاع داخل الساحة الرياضية المصرية خصوصا قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".

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