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رياضة

خدعوك فقالوا موسم محمد صلاح سيء.. الفرعون أفضل لاعبي ليفربول في البريميرليج بالأرقام

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:17 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
اختتمت اليوم الأحد، منافسات أطول مواسم  بطولة الدوري الإنجليزي .. موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.

لقب ليفربول هو الأول له في المسابقة منذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز  مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه  انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم

محمد صلاح كان موسمه أقل من سابقيه رقميًا، إلا أنه قدم موسمًا رائعًا كعادته، وكان سببًا من أسباب تتويج ليفربول باللقب الغائب منذ 3 عقود.

ما هى أرقام صلاح هذا الموسم وماذا حقق؟ 

- صلاح أكثر من سجل أهدافًا لليفربول هذا الموسم في الدوري، ورابع هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا.

- محمد صلاح هو رابع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم بـ 10 أهداف.


- محمد صلاح هو أكثر من ساهم في تسجيل أهداف لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف
في الدوري الإنجليزي بشكل عام برصيد 29 هدفا، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 10 آخرين.


- محمد صلاح هو أكثر لاعب في الدوري تسجيلًا للأهداف ضد الستة الكبار في الدوري، حيث سجل هدفين ضد ارسنال وهدف ضد مانشستر سيتي وهدف ضد توتنهام وهدف ضد مانشستر يونايتد


- خامس أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

- أكثر لاعب تسديدًا للكرات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمعدل 3.9 تسديدة في المباراة الواحدة.


- ثالث أكثر اللاعبين إحرازًا للنقاط لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

- محمد صلاح هو أكثر لاعب يسجل أهدافا لليفربول بعد مباراته الـ 100، وسجل 70 هدفا

- محمد صلاح سجل في 23 فريقًا من أصل 25 لعب أمامهم، وزاد عدد ضحاياه هذا الموسم بتسجيله في شباك شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد 
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