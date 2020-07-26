خدعوك فقالوا موسم محمد صلاح سيء.. الفرعون أفضل لاعبي ليفربول في البريميرليج بالأرقام

اختتمت اليوم الأحد، منافسات أطول مواسم بطولة الدوري الإنجليزي .. موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.





لقب ليفربول هو الأول له في المسابقة منذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم





محمد صلاح كان موسمه أقل من سابقيه رقميًا، إلا أنه قدم موسمًا رائعًا كعادته، وكان سببًا من أسباب تتويج ليفربول باللقب الغائب منذ 3 عقود.





ما هى أرقام صلاح هذا الموسم وماذا حقق؟



