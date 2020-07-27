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رياضة

مؤمن سليمان: مصطفى فتحي لاعب فذ ولكن نشأته لم تكن على ‏المستوى المطلوب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:44 ص
مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
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حسام الحارتي
أشاد مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك، بالموهبة الكبيرة التي ‏يتمتع بها جناح الفريق مصطفى فتحي.‏

وقال مؤمن سليمان خلال حلوله ضيفًا على زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة ‏قناة الزمالك:" مصطفى فتحي لاعب فذ بمهارته الكبيرة ولكنه لم يعود ‏لمستواه حتى الاّن".‏

وواصل: "أوجه رسالة لإدارة الزمالك بضرورة علاج مصطفى فتحي ‏بشكل صحيح، فأتذكر الاصابة التي تعرض لها خلال ولايتي للفريق".‏

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه كان يبذل مجهودًا كبيرًا مع مصطفى فتحي ‏خلال ولايته للزمالك، كون اللاعب نشأ في أندية أقل كثيرًا من إسم ‏الزمالك".
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