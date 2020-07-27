مؤمن سليمان: مصطفى فتحي لاعب فذ ولكن نشأته لم تكن على ‏المستوى المطلوب

أشاد مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك، بالموهبة الكبيرة التي يتمتع بها جناح الفريق مصطفى فتحي.
وقال مؤمن سليمان خلال حلوله ضيفًا على زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى فتحي لاعب فذ بمهارته الكبيرة ولكنه لم يعود لمستواه حتى الاّن".
وواصل: "أوجه رسالة لإدارة الزمالك بضرورة علاج مصطفى فتحي بشكل صحيح، فأتذكر الاصابة التي تعرض لها خلال ولايتي للفريق".
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه كان يبذل مجهودًا كبيرًا مع مصطفى فتحي خلال ولايته للزمالك، كون اللاعب نشأ في أندية أقل كثيرًا من إسم الزمالك".