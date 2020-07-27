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فن

أول تعليق من أصالة بعد تعرضها لحادث موت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حرصت الفنانة أصالة على طمأنة جمهورها، بعد تعرضها لحادث موت برفقة الاعلامية بسمة وهبة.

وقالت أصالة، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام": "أنا كويسة لأنى متعود ع الوقعات وباخد اوسكار وقعات .. انا بحب الجيت سكى وكمان العجل وبحب لما ألعبهم .. مبحبش ألعب زي الماما ولكن ألعب زي الأولاد الصغيرين".

وتابعت أصالة، "اليوم وقعنا والواقعة كانت بسيطة بالنسبالى .. لكن الحمد لله على سلامة بسمة لأنها طارت ازاى مش بعرف.. ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى"

وكانت بسمة وهبة قد قالت :" انا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة .. أصالة كانت سايقة (( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين".

وتابعت قائلة :"ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكرًا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكرًا أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايمًا بتثبتيلي انك جدعة وأصيلة وشكرًا للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنة وشكرًا لـ " علي البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مرة ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".
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