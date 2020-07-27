أول تعليق من أصالة بعد تعرضها لحادث موت

حرصت الفنانة أصالة على طمأنة جمهورها، بعد تعرضها لحادث موت برفقة الاعلامية بسمة وهبة.





وقالت أصالة، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام": "أنا كويسة لأنى متعود ع الوقعات وباخد اوسكار وقعات .. انا بحب الجيت سكى وكمان العجل وبحب لما ألعبهم .. مبحبش ألعب زي الماما ولكن ألعب زي الأولاد الصغيرين".





وتابعت أصالة، "اليوم وقعنا والواقعة كانت بسيطة بالنسبالى .. لكن الحمد لله على سلامة بسمة لأنها طارت ازاى مش بعرف.. ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى"





وكانت بسمة وهبة قد قالت :" انا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة .. أصالة كانت سايقة (( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين".



