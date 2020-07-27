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توك شو

لماذا رفض الشاب المعتدى عليه بالكويت رد الإهانة؟

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال  وليد صلاح الشاب المصري المقيم  الذي تعرض لاعتداء في الكويت، على يد  أحد الكويتيين أنه يعمل في  جمعية "صباح الأحمد " في وظيفة "كاشير"  وهي جمعية إستهلاكية وأنه مقيم في الكويت  منذ ثلاثة سنوات ونصف، كاشفًا أنه من محافظة القاهرة من منطقة المقطم  وكشف عن كواليس الواقعة  في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلًا "  الخلاف كان في ترتيب  الأدوار وفقًا لايات معينة يتم اتباعها وعندما أخبرته رفض الامتثال للإجراءات الصحيحة واعتدي عليا ضربًا حتى شاهدتم  الفيديو ثم توجهت بعدها إلى  قسم الشرطة أو " المغفر " كما يطلق عليه في دولة الكويت.

وعن اعتراض البعض لعدم وجود ردة فعل من قبله تجاه المعتدي قال وليد:"عاوز اقول للناس اللي بتقلي ليه ماضربتش؟ أنا في دولة قانون والقانون هنا بينتصر للمظلومين".

وتابع قائلًا "ماينفعش أمد إيدي على واحد في سن والدي ومعاه مراته وأولاده ماينفعش اضربه قدامهم... أنا مفكرتش إلا في سنة ومرافقة زوجته وإبنه له"، مؤكدا أنه لم يفكر للحظة في قطع عيشه،  قائلًا: مش محتاج أعمل كده لان الناس هنا كلها واقفة معايا.
 
وعلقت  لميس الحديدي قائلة " وحياة ربنا إنت شخص محترم متربي  وإبن اصول وإبن ناس". 

من جانبه قال ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد المستقيل احتجاجًا على الاعتداء على الشاب المصري إن إقدامه على الخطوة جاء انعكاسًا للتربية والأخلاق التي تربى عليها شعب الكويت، مؤكدًا أن هذا التصرف كان سيقدم عليه مع وليد أو غيره من  يتعرض للظلم  قائلًا " تصرف لايقبله أي نفس عربية اصيلة وسوية..  اقدمت على الاستقالة دعمًا نفسيًا  لوليد بعد الاعتداء عليه " وتابع قائلًا " وليد إنسان محترم  نعتز به جميعًا ورد فعله تجاه المعتدي سلوك نبوي".
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