أصالة توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها وتنشر صورتها.. شاهد

حرصت الفنانة أصالة، على تهنأة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث قامت بنشر صورتها عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام"، ووجهت رسالة لها.
قالت أصالة :"أختي لها قلّب أتفاخر بنقاءه.. وروح غضّة بسيطه لاتعرف إلّا العطاء .. طيّبة كضحكتها.. إسمها دائمًا حين أكتبه (توأمي).. تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي.. تعرفني ولاتسألني مابي".
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وتابعت قائلة :"هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي.. اليوم عيدها .. تمنّوا لها عمّرًا مديدًا وصحّة وسعادة وأمان .. فهي ومنّ يملك قلبًا مثلها ..مثل الورد والفراش والطيور".
بينما إختتمت حديثها: "في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر .. تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت .. كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيره والكبيره.. #أصاله .. أماني نصري".
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أختي لها قلّب أتفاخر بنقاءه.. وروح غضّة بسيطه لاتعرف إلّا العطاء .. طيّبة كضحكتها.. إسمها دائمًا حين أكتبه (توأمي).. تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي.. تعرفني ولاتسألني مابي .. هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي.. اليوم عيدها .. تمنّوا لها عمّرًا مديدًا وصحّة وسعادة وأمان .. فهي ومنّ يملك قلبًا مثلها ..مثل الورد والفراش والطيور .. في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر .. تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت .. كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيره والكبيره.. #أصاله @amani.nasri