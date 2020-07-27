أصالة توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها وتنشر صورتها.. شاهد

حرصت الفنانة أصالة ، على تهنأة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث قامت بنشر صورتها عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام"، ووجهت رسالة لها.





قالت أصالة :" أختي لها قلّب أتفاخر بنقاءه.. وروح غضّة بسيطه لاتعرف إلّا العطاء .. طيّبة كضحكتها.. إسمها دائمًا حين أكتبه (توأمي).. تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي.. تعرفني ولاتسألني مابي".





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وتابعت قائلة :"هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي.. اليوم عيدها .. تمنّوا لها عمّرًا مديدًا وصحّة وسعادة وأمان .. فهي ومنّ يملك قلبًا مثلها ..مثل الورد والفراش والطيور".





بينما إختتمت حديثها: "في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر .. تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت .. كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيره والكبيره.. #أصاله .. أماني نصري".