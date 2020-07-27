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منوعات

مراهق يجني ملايين الدولارات بسبب قبعة.. تفاصيل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تمكن مراهق أمريكي من الحصول على ملايين الدولارات من وسائل إعلام أمريكية، بسبب حملة تشهير ضده في عام 2018. 

وتعود الواقعة إلى عام 2018، عقب انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام، حيث أظهر المقطع المصور نيكولاس ومجموعة من زملائه من يرتدون قبعة عليها عبارة لدعم الرئيس ترامب (اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى) ويظهر يبتسم بشكل ساخر في وجه ناشط أمريكي الأصلي ويدعى ناثان فيليبس.
ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية الحادث بالعنصري، وأثبت أن نيكولاس وطلاب مدرسة "كوفينجتون" الثانوية، لم يتعرضوا للناشط الأمريكي الأصل أو إطلاقهم أي عبارات عنصرية.

ورفع الطالب دعاوى قضائية ضد عدد من هذه الوسائل، وعلى رأسها ذا هيل وإن بي سي وسي إن إن وواشنطن بوست، ليستطيع القيام بتسوية مع سي إن إن وواشنطن بوست بالملايين الدولارات.
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