المرأة الحديدية.. قصة أول سيدة يطلق اسمها على محطة مترو

"صفاء حجازي".. اسم استحوذ على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتصدرت عناوين الأخبار كأول سيدة يطلق اسمها على محطة مترو أنفاق في مصر، فقد خصصت محطة الزمالك لتسميتها باسمها بموجب قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جانب هذا التصدر كثير ما تسأل عمن هي "صفاء حجازي"؟ .





كانت صفاء حجازي سيدة الألقاب والمناصب الأولى، حيث جلست على كرسي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون كأول سيدة تتولى هذا المنصب عام 2016، واليوم هي أول سيدة يتم إطلاق اسمها على محطة مترو حي الزمالك.





لم تدرس الإعلام في ولكن كانت الإذاعة المصرية هي مدرستها بعد نجاحها في اختبارها بفضل حوار مع "عاطف صدقي " رئيس الحكومة آنذاك، أثبتت خريجة كلية التجارة نفسها حتى حصلت على لقب المرأة الحديدية.





أثبتت حجازي أنها إعلامية شاملة فقد سجلت برنامج عن سيرة أم كلثوم مع كل من مصطفى أمين وكمال الشناوي، وفي عام 1990 تحولت بوصلتها تجاه قراءة الأخبار لمدة 17 عامًا وذلك عقب انطلاق الفضائية المصرية، كما سافرت إلى حرب الخليج لتغطيتها إعلاميًا، ومذيعة لـ برنامج بيت العرب.





على مدار 20 عامًا من العمل خلف الميكرفونات عصفت بها رياح التجديد في التليفزيون المصري عام 2007 ومنعت من الظهور بسبب وزنها الزائد، ولكن بسبب المرض خسرت عشرات الكيلوجرامات، وعادت إلى بيتها الثاني ولكن كرئيس لقطاع الاخبار.





حل عليها المرض حتى توفيت في مايو 2017 بعد أن اشتد عليها المرض وذهبت لتلقي العلاج للخارج، لترحل تاركة اسم كبير خلفها.





أما عن تسمية المحطة باسمها، فذكرت أبنة شقيقتها المذيعة "سارة حازم" عبر صفحتها قائلة:"التمشية المفضلة لصفاء حجازي كانت اللي بتتمشاها من بيتها في شارع الكامل محمد بالزمالك لحد ماسبيرو. على مدار٣٠ سنة كانت تحب تتمشى للشغل اكتر من انها تروح بالعربية، ويمكن بس في الفترة الأخيرة كانت بطلت تتمشى من الشغل اللي زاد ومن التعب، لكن دي كانت متعتها"".