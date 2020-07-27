درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27 -7- 2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27- 7- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36





الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31





شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36 طنطا الصغرى 24 والعظمى 36 دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33 بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31 مطروح الصغرى 22 والعظمى 29 السلوم الصغرى 20 والعظمى 32 بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31 دمياط الصغرى 25 والعظمى 31 الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36 الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 38





