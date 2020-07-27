في ضيافة سفراء الأزهر أونلاين.. صالح عباس يناقش تحويل المناهج التعليمية إلى إلكترونية غدًا

يحل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، ضيفا بلقاء مباشر غدًا من خلال برنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، الذي تبثه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.





ويتناول اللقاء المناهج التعليمية الأزهرية وتحويلها إلكترونيًا، ومستقبل التعليم الأزهري بعد جائحة كورونا، نظام الورقة الامتحانية المُدْمَجَة (البوكليت) لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الخطة المستقبلية للتعليم الأزهري، دور الأزهر في إفريقيا، وإقليميًا وعالميًا.





كما يتناول اللقاء عددا من القضايا، حول الإرهاب والتطرف ودور الأزهر في التصدي له، دور الأزهر في المحافظة على التراث، تأهيل المعلم الأزهري، المنظمة ودورها داخل مصر وخارجها.





يتم بث اللقاء غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي للمنظمة وصفحتها الرسمية، والصفحة الرسمية لوكيل الأزهر، وسفراء الأزهر، وصفحات المناطق الأزهرية على فيس بوك.



