منهم حليمة بولند.. منع 10 مشاهير من السفر بأمر من النائب العام الكويتي

قرر النائب العام فى دولة الكويت المستشار ضرار العسعوسي، حظر 10 مشاهير من السفر وجاءت الإعلامية الشهيرة حليمة بولند على رأس القائمة وذلك بعد تضخم أرصدتهم البنكية.





وأمر النائب العام الكويتي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، حيث جمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.





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ومن المقرر أن يتم ضبط وإحضار المتهمين بعد ذلك، وربما يكون هؤلاء المشاهير دفعة أولى حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد، وفقا لموقع صحيفة “القبس” الكويتية.



