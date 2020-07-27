AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد سولاف فواخرجي.. اعرف عمرها الحقيقي وقصة "البوسة المثيرة"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:46 ص
سلاف فواخرجى
سلاف فواخرجى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة سلاف فواخرجي بعيد ميلادها الـ 43، وهي إحدى النجمات السوريات التى قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي. 

وأثارت سولاف فواخرجي حالة من الجدل الواسع بسبب مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" والذي تظهر فى البوستر الخاص به وهى تقبل بطل العمل مهيار خضور، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الهجوم الشرس عليها. 

وردت سلاف فواخرجي على جميع هذه الانتقادات بقوة مؤكده على ان هناك كثير من الاعمال الفنية التى تحتوى على مشاهد جريئة والفاظ وايحاءات كما كشفت عن رد فعل زوجها الفنان والمخرج وائل رمضان الذى هناها على العمل خاصة انه يشارك به كممثل. 

ودرست سلاف في كلية الاداب جامعة دمشق قسم الآثار كما إلتحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية وبدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث عرض عليها المخرج (ريمون بطرس) أن تلعب دور البطولة في فيلم (الترحال)، ثم قدمت فيلم (نسيم الروح) مع المخرج (عبد اللطيف عبد الحميد)،  للتوالى أعمالها بعد ذلك وخاصة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها (أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع)، ومن الأفلام (حليم، ليلة البيبي دول، هوى). 

ولديها ولدين من زوجها الفنان والمخرج وائل رمضان وهما حمزة وعلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الحديد شارع شيكاغو

سلاف فواخرجي تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"

انتي تتحبي زي ما انتي.. سلاف فواخرجي في أحدث ظهور عبر انستجرام

سلاف فواخرجي تعلن عن موعد عرض مسلسلها الجديد شارع شيكاغو

بـ شعر أحمر.. شاهد سلاف فواخرجي في أحدث ظهور

بسبب قبلة بوستر شارع شيكاغو.. سلاف فواخرجي تستعين بـ أفيش فيلم أبي فوق الشجرة للدفاع عن نفسها

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: أطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره.. سوهاج الأكبر من حيث عدد العمالة العائدة من الخارج.. وتحركات سريعة لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه

تصل لـ 50 مئوية.. موجة شديدة الحرارة تضرب السعودية لسادس مرة

ليس كما أشيع.. غادة عبد الرازق: اتجوزت 10 مرات بس

أزمة خطيرة تواجه لقاح كورونا .. شركات التوريد العالمية غير جاهزة لنقل مليارات الجرعات

الكويت: 297 ألف مواطن يعملون بالقطاع الحكومي مقابل 77 ألف وافد

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات الداخلية في مديرية أمن الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها