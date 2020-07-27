في عيد ميلاد سولاف فواخرجي.. اعرف عمرها الحقيقي وقصة "البوسة المثيرة"





وأثارت سولاف فواخرجي حالة من الجدل الواسع بسبب مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" والذي تظهر فى البوستر الخاص به وهى تقبل بطل العمل مهيار خضور، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الهجوم الشرس عليها.





وردت سلاف فواخرجي على جميع هذه الانتقادات بقوة مؤكده على ان هناك كثير من الاعمال الفنية التى تحتوى على مشاهد جريئة والفاظ وايحاءات كما كشفت عن رد فعل زوجها الفنان والمخرج وائل رمضان الذى هناها على العمل خاصة انه يشارك به كممثل.





ودرست سلاف في كلية الاداب جامعة دمشق قسم الآثار كما إلتحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية وبدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث عرض عليها المخرج (ريمون بطرس) أن تلعب دور البطولة في فيلم (الترحال)، ثم قدمت فيلم (نسيم الروح) مع المخرج (عبد اللطيف عبد الحميد)، للتوالى أعمالها بعد ذلك وخاصة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها (أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع)، ومن الأفلام (حليم، ليلة البيبي دول، هوى).

ولديها ولدين من زوجها الفنان والمخرج وائل رمضان وهما حمزة وعلي.

تحتفل اليوم الفنانة سلاف فواخرجي بعيد ميلادها الـ 43، وهي إحدى النجمات السوريات التى قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.