حاولوا اختراق الحدود.. إسرائيل تعلن القضاء على خلية من حزب الله اللبناني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خلية من حزب الله اللبناني.





وقال جيش الاحتلال إن لخلية مكونة من 3 إلى 5 أشخاص وحاولوا التسلل عبر جبل "دوف" وتم على الفور رصدها وقتلها.





وذكرت قناة "الحرة" أن دائرة القصف الإسرائيلي في هذه الأثناء اتسعت لتشمل بلدة المجيدية الحدودية ومحيط تلال كفرشوبا الحدودية.





وقال جيش الاحتلال أن هناك اشتباكات متواصلة في المنطقة الحدودية مع لبنان واجتماعا عاجلا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس على ضوء التطورات الحدودية.





وأضافت القناة أن اشتباكات دائرة بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية في مزارع شبعا الحدودية.