شاهد.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر قواته على حدود لبنان ويستعد للتصعيد

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في نشر عدد كبير من قواته على الحدود مع لبنان، استعداد للتصعيد على خلفية ما قال إنه إحباط لمحاولة عناصر من حزب الله اللبناني اختراق الحدود الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تحليق مكثف للمروحيات الإسرائيلية والطيران الحربي في الأجواء اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عند حدودها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعزز من قواته على الحدود مع لبنان، لافتا إلى أنه مستعد للتصعيد ولن يسمح بالنيل من أمن المستوطنين، وسيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على حزب الله.

في السياق ذاته قال رئيس مستوطني الشمال إنه على الرغم من التوتر الحدودي بين إسرائيل ولبنان إلا أن الأمور الحياتية تسير بشكل طبيعي ولا يوجد خوف من شيء.