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أخبار العالم

إسرائيل: 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه تم رصد حوالي 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة التي تم رصدها جاءت نتيجة إجراء 12127 فحصا لفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "معاريف"، يرتفع بذلك عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 35982 إصابة، من بينهم 310 إصابات حالتها الصحية خطيرة، و96 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 474 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 63581 شخصا.

وتشهد إسرائيل منذ حوالي  يوما تظاهرات حاشدة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجا على الفشل في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
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