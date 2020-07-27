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السيطرة ممكنة .. تاج الدين: سنصل إلى صفر إصابات بكورونا قريبا والإجراءات الاحترازية مطلوبة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:18 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه يتمنى  الوصول إلى صفر إصابات بـ فيروس كورونا قريبا، مضيفا:" الفضل يعود إلى كل مؤسسات الدولة المصرية ".

وأضاف  محمد عوض تاج الدين  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن شدة الحالات المصابة تنخفض والحالات التي تحتاج إلى تنفس صناعي تنخفض".

وتابع:"  نتمنى في المستقبل القريب السيطرة الكاملة على فيروس كورونا، رغم أنه ما زال متواجدا ونحن في حاجة إلى الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأكمل عوض تاج الدين:"  فيروس كورونا ينتشر في العالم بطريقة عمودية وأفقية و انتشر في مصر بطريقة أفقية  وكنا نتوقع ذلك  بان تكون الذروة في يونيو ويوليو ثم تنخفض الأعداد".

وتابع عوض تاج الدين:"  من الممكن أن يتحول فيروس كورونا إلى فيروس سائد، وأي نوع من الفيروسات التنفسية يجب التعامل معه بحرص شديد".

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