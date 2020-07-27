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توك شو

مفيش موجات حر .. الأرصاد تطمئن المصريين: بالكتير أوي 36 درجة مئوية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:23 م
حر
حر
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك ارتفاعا بسيطا في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الحديث عن حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة عار من الصحة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى »، أن درجات الحرارة لن تشهد ارتفاع كبير أيام العيد؛ مرددا: « بالكثير درجات الحرارة في العيد 36 درجة مئوية والجنوب لا تتجاوز 46 درجة مئوية»، منوها أن الأمطار سوف تكون خفيفة في ذلك التوقيت على جنوب مصر.

وطالب المصريين، بعدم الانصياع خلف الشائعات وأخد المعلومات من مصدرها والهيئة العامة للأرصاد المصرية.

وأكد ان الفترة المقبلة لن تشهد أي مشكلات في الطقس؛ منوها ان نسبة الرطوبة سوف تنخفض قليلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 
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