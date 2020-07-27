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سيارات

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة التعديل اليابانية  Kuhl Racin، عن أحدث مشروعاتها وهي السيارة تويوتا طراز راف فور برايم الـ SUV الشعبية، والتى تم تعديلها لتصبح أكثر جمالا.


وقامت شركة Kuhl Racing  بعمل تعديلات كبيرة وكلية فى الاكصدام والشبك الأمامي للسيارة، وزوائد جانبية تعطي مظهر شرس للسيارة، بالإضافة إلى نظام عادم رباعي واكصدام ضخم فى الجزء الخلفى.


بالإضافة إلى وضع جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، ولكن لم تجر الشركة أي تعديلات على المحرك الخاص بالسيارة بالرغم من التعديلات الكلية التى حدثت خارجية السيارة.


وفى النسخة الأصلية من تويوتا طراز راف فور برايم ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يعمل بالاشتراك مع بطارية أيون الليثيوم ومحركين كهربائيين، لتصل القوة الإجمالية إلى 302 حصان.


وتتسارع السيارة تويوتا طراز راف فور برايم من 0 إلى 100 كلم/ س خلال 5.8 ثواني، حيث ان السيارة راف فور برايم هي ثاني أسرع من طراز تويوتا بعد سوبرا 2020 الجديدة.


والجدير بالذكر أن السيارة تويوتا طراز راف فور برايم ، قد تم الإعلان عنها في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019 في نوفمبر الماضي، وتعتبر أسرع وأقوى راف فور تم إنتاجها على الإطلاق.

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور
تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور
تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور
تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور
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