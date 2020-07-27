إسرائيل: لا ننوي التصعيد لكننا مستعدون له

بعثت إسرائيل برسائل تهدئة عبر مسؤولين دوليين أكدت فيها أنها لا تنوي تصعيد الموقف على الجبهة الشمالية.





وتابعت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أنها على الرغم من ذلك، هي مستعدة لأي مفاجآت على جبهتها الشمالية.





وشددت إسرائيل في رسالتها على أنها تعتبر أن لبنان وسوريا وإيران مسؤولين عما يحدث من تطورات على الأرض.





وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها احبطت محاولة تسلل لخلية تابعة لحزب الله اللبناني عبر الحدود إلى الداخل الإسرائيلي.





وقال بنيامين نتنياهو، إن حزب الله يلعب بالنار ويعرض أمن لبنان للخطر بمحاولته تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.



