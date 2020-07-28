توصيل الصرف الصحي.. مطلب أهالي قرية كحك القبلى في الفيوم

استغاث المواطن صبرى حماد عيد من محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق في قرية كحك القبلى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية.





وقال فى رسالته: "نعانى في القرية من انتشار مياه خزانات صرف الحمامات فى المنازل بسبب انه لا يوجد صرف صحى فى القرية وانتشرت الأمراض وأصبح أغلب أهل القرية لا يوجد لديهم القدرة على تحمل نفقة خزان الشفط الأسبوعي مرتان كل أسبوع ومنذ 2012 ونحن نشتكى ولا حياة لمن تنادى وكل سنه يقولوا لنا تم إدراج القريه فى الخطه ولا يوجد شيء".





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