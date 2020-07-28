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بين الناس

توصيل الصرف الصحي.. مطلب أهالي قرية كحك القبلى في الفيوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن صبرى حماد عيد من محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق في قرية كحك القبلى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية.

وقال فى رسالته: "نعانى في القرية من انتشار مياه خزانات صرف الحمامات فى المنازل بسبب انه لا يوجد صرف صحى فى القرية وانتشرت الأمراض وأصبح أغلب أهل القرية لا يوجد لديهم القدرة على تحمل نفقة خزان الشفط الأسبوعي مرتان كل أسبوع ومنذ 2012 ونحن نشتكى ولا حياة لمن تنادى وكل سنه يقولوا لنا تم إدراج القريه فى الخطه ولا يوجد شيء".

التواصل مع القارئ 01024557084

أقراء ايضا : 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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