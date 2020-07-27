قميص شفاف.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد
الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:08 م
نادين نسيب نجيم
تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم بصورة جديدة وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار متابعيها. وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: هذه هي الحياة ... لن تتعافى دون أن تتألم ولن تتعلم دون أن تخطئ ولن تنجح دون ان تفشل ولن تحب دون ان تفقد. وظهرت نادين نسيب نجيم بقميص شفاف باللون الفضي والأسود التايجر اللامع بأكمام، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بـ وضع المكياج؛ حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري مع وضع الماسكرا والآي شادو والأي لاينر، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارات؛ بل اختارت ارتداء إسورة باللون الذهبي لتبرز وتكتمل بذلك إطلالتها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..